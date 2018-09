Touba en deuil: Serigne Mountakha perd sa première épouse

Urgent: Touba: Serigne Mountakha perd sa première épouse



La communauté Mouride est en deuil. Sokhna Yeume Mbacké, première épouse de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, l’actuel khalife général des Mourides, a été rappelée à Dieu, ce jeudi. Âgée d’environ quatre-vingt ans, la disparue souffrait depuis quelques jours d’une maladie à laquelle, elle a succombée.



Elle sera inhumée au cimetière de Touba-Bakhya.



Ps: Leral.net s'associe à cette douleur et présente ses condoléances les plus attristées au Khalifa et, à toute la communauté muslmane