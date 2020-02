Touba en deuil, rappel à Dieu de Serigne Modou Mamoune Mbacké suite à un accident Malheur à tout calomniateur diffamateur,. 2. qui amasse une fortune et la compte,. 3. pensant que sa fortune l'immortalisera. 4. Mais non! Il sera certes... ( Sourate 104 )

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Février 2020 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de leral, Serigne Modou Mamoune Mbacké fils de Serigne Ibra Mbacké Ndar est décédé suite à un accident qui s’est produit aux environs de Thiès aujourd’hui dimanche(nous y reviendrons).

Le petit fils de Mame Cheikh Anta Mbacké Darou Salam était fondateur du dahira Sahadatou Darayni qui avait pour but d’éduquer la jeunesse à travers les enseignants de Serigne Touba.

Une grande perte pour Touba et Darou Salam, mais aussi pour Keur Massar et Dalifort ont perdu un marabout qui à travers son dahira, éduquait leurs enfants.



