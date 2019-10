Touba : la police démantèle le gang de Sadibou Kâ Les opérations de sécurisation dans la ville de sainte de Touba à l’occasion de l’édition 2019 du Magal ont permis de démanteler un gang de malfaiteurs de 51 personnes, dirigé par Sadibou Kâ, un homme d’une trentaine d’année.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2019 à 09:44 | | 0 commentaire(s)|

Selon la RFM qui donne l’information, la dernière opération menée par ce gang est l’attaque de la boutique du commerçant Bacary Kounta, à Diourbel, dans la nuit du 22 au 23 septembre dernier, lors de laquelle, les malfaiteurs encagoulés avaient emporté la somme de 6 millions FCFA. La bande à Sadibou Kâ ciblait particulièrement les pharmacies dans Touba et ses environs. C’est d’ailleurs la caméra de surveillance d’une pharmacie que les bandits avaient tenté de cambrioler, qui a révélé l’identité des malfaiteurs.

Plus de 100 personnes ont été mises à l’arrêt lors d’opérations de sécurisation à Touba pour le Magal de cette année.



