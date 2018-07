Touba : les engagements du club des investisseurs sénégalais

Le club des investisseurs sénégalais dirigé par Babacar Ngom s’est engagé à investir davantage dans la ville sainte. Suite à l’appel du Khalife général des mourides qui les a reçus, les investisseurs ne se sont pas fait prier vu les opportunités d’affaires qu’offre Touba.



« Parfaitement, Touba est la deuxième ville du Sénégal. Voir toute la population qu’il y a, les événements qui s’y déroulent, il y a beaucoup à faire à Touba. Ça intéresse beaucoup le Khalife et l’ensemble de la famille de Serigne Touba. L’investissement à Touba nous intéresse aussi, en tant que talibés et tout simplement, en tant que Sénégalais.



Tous les Sénégalais savent qu’il y a une opportunité d’investissement à Touba. Il est clair que nous allons explorer toutes les pistes, toutes les potentialités et voir dans quelle mesure, on pourra le faire. Nous projettons de revenir, sur invitation du daara «Hizbut tarqqiyah, en visite économique avec l’ensemble des membres du Club. Ça sera plus enrichissant », a fait savoir Babacar Ngom, dans les colonnes du journal L’Observateur. Le club des investisseurs sénégalais qui vient d’être porté sur les fonds baptismaux, a entamé une visite auprès de tous les chefs religieux du pays, informe le journal du groupe Futurs médias.