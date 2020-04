Touba : plus que 2 malades du Covid-19 hospitalisés La ville de Touba ne compte plus que 2 malades du Covid-19, encore hospitalisés. En effet, après l’annonce d’un nouveau cas issu de la transmission communautaire, hier samedi, l’un des deux malades encore internés, une enfant, a été testée négative et, est donc sortie de l’hôpital. Toutefois, sa maman qui avait piqué une crise dernièrement, est toujours maintenue en observation, même si son état reste stable selon les autorités médicales. Cependant, 20 personnes sont actuellement placées en quarantaine dans un hôtel, en attendant d’êtres testées.

