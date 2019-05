Touba: tentative de viol, de détournement de mineure et de pédophilie, la marchand ambulant risque gros M.F.C, une jeune écolière de 12 ans a eu la mésaventure de sa vie. Et pour cause, quittant sa maison sise au quartier Darou Khoudoss de Touba, pour se rendre à son daara, elle croise L.D, 25 ans, marchand ambulant de son état, à côté de la mosquée Serigne Souhaibou Mbacké. Ce dernier l’interpelle et lui demande où est-ce qu’elle se rendait, avant de l’inviter à le suivre, rapporte "Source A".

Ce que la jeune fille refusa catégoriquement. Le jeune homme la saisit alors énergiquement par la main, avant de l’entraîner dans une maison en construction. Là, il sort un tissu de son sac, l’étale par terre et invite la jeune fille à s’allonger. Prise de panique, cette dernière cria de toutes ses forces et finit par alerter N.N, un passant, qui fit irruption dans le bâtiment et surprend l’homme en train de forcer la fille.



Il ameute alors la foule, le marchand ambulant est traîné de force hors de la maison et sérieusement tabassé, avant d’être remis à la police.



Présenté à un juge du tribunal de Grande instance de Diourbel, hier, mercredi, il est poursuivi pour tentative de viol, de détournement de mineure et de pédophilie. Autant dire qu’il risque gros.

