Touba : une station d’essence attaquée, plus de 10 millions de francs emportés Une nouvelle attaque à main armée a eu lieu, dans la nuit d’hier, à Touba. Une dizaine de personnes lourdement armées ont braqué une station d’essence et emporté plus de 10 millions de francs, selon la RFM. L’on ne sait pas pour l’heure si des blessés sont à déplorer lors de cette attaque. Le commissariat de police de Ndamatou a ouvert une enquête sur cette affaire.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juin 2019 à 13:42



