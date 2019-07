Touba: viol sur 5 mineures dont 2 filles de son grand-frère, Mor Niang risque 10 ans de prison Mor Niang, 38 ans, était devant la barre du tribunal de Grande instance de Diourbel. Il est accusé de viol sur 5 filles mineures dont 2 enfants de son propre grand-frère. Il risque 10 ans de prison si le juge suit le réquisitoire du procureur.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 15:09 | | 0 commentaire(s)|

Mor Niang, marié et père de 2 enfants, est tailleur au quartier Hlm Hizbou Tarkhiya de Touba. Il est suspecté de viols en série sur des mineures de 12 à 16 ans, selon L’Observateur.

L’affaire a éclaté quand l’une des victimes, M.B. Niang, 12 ans, est tombée malade, se plaignant de douleurs aux jambes. Sa mère la transporte à l’hôpital et s’entend dire par le gynécologue que sa fille a perdu sa virginité.

La petite fille révèle alors que c’est le tailleur, Mor Niang qui l'a violée à plusieurs reprises, de même que d’autres filles. Entendues, 5 filles confirmeront ses propos, révélant que Mor Niang, les menaçait au couteau. Certaines soutiennent même avoir été droguées par le tailleur.

Alpagué, Mor Niang réfute les accusations. Mais il n’a pas convaincu le parquet qui a requis 10 ans de prison ferme contre lui. Verdict le 1er août prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos