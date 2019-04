Toubab Dialaw : M. Seck (19 ans), homosexuel, tue son vieux partenaire français (69 ans) Plusieurs journaux relatent l’affaire qui défraie la chronique à Touba Dialaw. Un jeune homosexuel sénégalais, M. Seck, âgé seulement de 19 ans, a tué son partenaire français, Alain Page, un homme qui pourrait être son père, puisque âgé de 69 ans.

Le drame est survenu après une partie de jambes en l’air entre les deux homosexuels. M. Seck aurait refusé d’être pénétré par le vieux toubab et l’aurait tué, selon Enquête et Les Echos. D’après L’AS, le jeune sénégalais a tout bonnement planté un couteau à son partenaire, après des ébats sexuels et se serait emparé de son téléphone portable et de son ordinateur, avant de se faire arrêter par la brigade de Yenn. Le dossier est, en tout cas, entre les mains de la section de recherches de la gendarmerie.

