Toubacouta: Le Premier Ministre Amadou Ba annonce de grands travaux

Le Chef du Gouvernement a pris par la suite, la direction de Toubacouta où il a reçu un accueil royal du Maire Pape Seydou DIANKO et les habitants de la localité. Sur place, c’est le responsable de la Cojer qui a fait un discours pour magnifier le choix du Président Macky SALL porté sur Amadou BA. De même, il a rappelé le parcours élogieux du Premier Ministre.



Ensuite, c’est l’adjointe au Maire qui a pris la parole pour se réjouir de la visite du Premier Ministre et appeler à plus d'appui pour l'autonomisation des femmes. Le Maire de la localité Pape Seydou DIANKO, qui a souhaité la bienvenue au Premier Ministre Amadou BA. Selon lui, les 52 villages sont venus pour l’accueil. De ce fait, il a rappelé, les doléances par rapport au désenclavement de Bettenty et réclamé plus de lampadaires.



Ainsi, le Premier Ministre a salué l’accueil du Maire et chanté ses qualités. “Pape DIANKO, le surnom de Lion de Toubacouta, tu l’as ne pas usurpé”.Tu es un homme engagé au côté du Président Macky Sall », , a-t-il témoigné.

Dans la foulée, le Premier Ministre a assuré au Député Maire qu’il pendra en compte ses doléances. “Pour l’électrification, il ne reste pas beaucoup… D’ici deux ans aucune localité ne manquera de courant”, a-t-il ajouté. Côté enseignement, le Premier Ministre rappelle que d’autres facultés seront ouvertes dans la zone .



Concernant la santé, le Chef du Gouvernement annonce que le Plateau médical sera relevé en rappelant que le Président Macky SALL va lancer les travaux du nouvel hôpital de Fatick. “Nous voulons que Toubacouta devienne une zone touristique de première importance”.



Selon le Premier Ministre, il y aura des pôles touristiques sur tout le littoral sénégalais surtout avec l’avènement de l’autoroute de Dakar- Saint Louis.



Le Chef du Gouvernement révèle que l’emploi des jeunes sera sa priorité et que l’émigration irrégulière sera bientôt un mauvais souvenir. “Le Plan Sénégal Émergent est un bon levier pour mener le pays à l’émergence à l’horizon 2035. Je faisais partie de ceux qui ont drafté le document en 2014”, a-t-il poursuivi.



Clôturant son discours, Amadou Ba relève qu’ “on ne doit pas confier le pays à des apprentis”.