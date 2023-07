Tour préliminaire des Coupes africaines des clubs : Génération Foot et Casa Sports héritent du Hafia et de l’Etoile filante Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2023 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|

Les représentants du Sénégal en Coupes africaines des clubs ont été édifiés, hier, sur leurs adversaires au premier tour de leurs deux compétitions. En Ligue des champions, Génération foot fera face à l’Étoile filante de Ouagadougou alors que le Casa Sports aura comme adversaire, le Hafia football club de Conakry. Les représentants du Sénégal en Coupes africaines des clubs ont été édifiés, hier, sur leurs adversaires au premier tour de leurs deux compétitions. En Ligue des champions, Génération foot fera face à l’Étoile filante de Ouagadougou alors que le Casa Sports aura comme adversaire, le Hafia football club de Conakry. La Confédération africaine de football […] La Confédération africaine de football (Caf) a procédé, hier, au Caire, en Egypte, au tirage au sort du tour préliminaire des Coupes africaines de clubs. Un premier tour par lequel devront passer les deux représentants du Sénégal : Génération foot et le Casa Sports. Dans la plus prestigieuse compétition (Ligue des champions), le club de Déni Birame Ndao sera opposé à la formation guinéenne du Hafia football club de Guinée. Championne du Sénégal à deux matchs du terme de la saison, le club revient en compétition africaine après sa dernière participation en 2020. Il croisera le fer avec la formation guinéenne qui a remporté le championnat national après 28 ans de disette. Une prouesse devant le tout puissant Horoya qui devrait être une motivation face au champion du Sénégal. La manche aller de cette double confrontation aura lieu, le week-end du 18 au 20 août à Conakry, alors que le match retour est prévu une semaine plus tard, à Dakar. Le club victorieux de ce face-à-face entre voisins ouest-africains sera opposé, au tour suivant, au Wydad athletic club du Maroc. L’équipe de l’ancien pensionnaire du Jaraaf, Junior Bouly Sambou, vainqueur de la compétition en 2022 et finaliste malheureuse de la dernière édition devant le club égyptien d’Al Ahly. En Coupe de la Caf, le Casa Sports qui a été désigné par la Fédération sénégalaise de football, pour y prendre part, aura plus de kilomètres à parcourir. Même si les protégés du coach Ansou Diadhiou seront toujours dans la partie ouest de l’Afrique. Ils seront, en effet, opposés à la formation burkinabé de l’Étoile filante de Ouagadougou, vainqueur de la Coupe nationale dans son pays. Le Casa Sports accueillera son adversaire pour le match aller le week-end du 18 au 20 août avant de se rendre à Ouagadougou pour la manche retour (25-27 août). Le vainqueur du match entre ces deux équipes affrontera les Rivets united du Nigeria pour poursuivre dans cette compétition remportée cette année par l’Usm Alger. Au total, 54 clubs de 42 associations membres sont engagés dans la Ligue des Champions de la Caf de cette saison. Alors que 52 clubs représentant 41 associations membres participeront à la Coupe de la confédération. Ousseynou POUYE CAF AWARDS La cérémonie prévue le 11 décembre, au Maroc L’édition 2023 des Caf Awards, récompensant les meilleurs joueurs africains de la saison écoulée, se tiendra le 11 décembre 2023 au Maroc, a annoncé, mardi, la Confédération africaine de football (Caf) dans un communiqué de presse. Une cérémonie pour désigner et honorer les joueurs africains de l’année dans les catégories masculine et féminine. Les meilleurs entraineurs, meilleures équipes, seront également honorés. Tout comme les plus beaux buts, entre autres. Lors de la dernière édition qui s’est également tenue au Maroc, le Sénégal avait fait une razzia avec quatre récompenses individuelles qui sont allées à Pape Matar Sarr, nommé meilleur jeune espoir du football africain, Aliou Cissé, meilleur sélectionneur du continent, Pape Ousmane Sakho dont le but a été plébiscité, et cerise sur le gâteau, Sadio Mané qui a été élu ‘’Ballon d’Or’’ africain pour la deuxième fois devant l’Egyptien Mohamed Salah et son compatriote Édouard Mendy. Le Sénégal, fraichement vainqueur de la Can a également été plébiscité meilleure équipe africaine. Chez les dames, la palme de la meilleure joueuse était décernée à la Nigériane Asisat Oshoala, sacrée pour la cinquième fois (2014, 2016, 2017, 2019 et 2022). O. POUYE



