Tourisme FITUR- IFEMA Madrid: Destination Sénégal, terre d'investissements Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Janvier 2023 à 22:35 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal dévoile ses innombrables avantages pour les investissements au Salon international du Tourisme FITUR- IFEMA Madrid. Les investisseurs espagnols et européens ont pris connaissance du bon climat des affaires du pays de la Teranga, en prélude de la Foire internationale du Tourisme.

Une rencontre entre des hommes d’affaires espagnols et le Sénégal a mis en vedette la bonne connectivité du Sénégal, ses infrastructures modernes et sa stabilité politique. La présence de grandes entreprises du secteur touristique au Sénégal telles que Riu Hotels & Resorts, TUI Group, FRAM, Accor, et Radisson Hotels & Resorts renforce par ailleurs l’engagement des investisseurs à venir au pays de la Teranga.



Les zones touristiques intégrées du Delta du Saloum, de la Pointe Sarene et de Mbodiene constituent des attractions phares pour les nouveaux partenaires et bailleurs. La nouvelle ville aéroportuaire baptisée ‘’Aéroville’’, projet phare de l’AIBD qui polarise un centre de maintenance aéronautique, une académie des métiers de l’avion civile et des infrastructures hôtelières, séduit également les promoteurs.



De grands groupes du secteur touristique comme Viajes El Corte Inglés, agence leader dans le secteur des voyages en Espagne, Europlayas, Indra, Go Travel et Eurostar travaillent avec les représentants de la Destination Sénégal pour des perspectives d’investissement et d’affaires.



L’ASPT et ses partenaires (AIBD, SAPCO, Air Sénégal, ANACIM, APIX et le secteur privé) ont dévoilé, en outre, les innombrables expériences touristiques du Sénégal et ses sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO à la Confédération espagnole des agences de voyages et des tour-opérateurs (CEAV).





Ouverture du salon international du tourisme FITUR- IFEMA Madrid



La 43ème édition de la Foire Internationale du Tourisme-FITUR qui se tient du 18 au 22 janvier a ouvert ses portes. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang a inauguré le stand du Sénégal en présence des directeurs généraux de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), de la SAPCO, de l’AIBD et des représentants de l’ANACIM et AIR Sénégal SA.



Mame Mbaye Niang, accompagné de l’ambassadeur du Sénégal en Espagne, Mariame SY, a été reçu par le Roi d’Espagne au Fitur. Il a ensuite rencontré tous les acteurs du secteur privé présents au stand du Sénégal et les autorités de l’UEMOA.



Cette édition du FITUR, la première ‘’sans masque’’ depuis l'apparition du Covid-19, est marquée par la participation groupée de l’UEMOA dans le même pavillon.



La destination Sénégal avec le plus grand stand, a accueilli, dès son ouverture, beaucoup de voyagistes qui s'intéressent généralement à la Culture sénégalaise, ses attraits touristiques et ses opportunités d’affaires. Le Sénégal a partagé avec ses visiteurs sa joie de vivre, son hospitalité ainsi que sa gastronomie.











