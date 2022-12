Tourisme: Un bateau de croisière de 1077 touristes, accoste au port de Dakar

Le Port de Dakar a vécu hier un grand événement. Un bateau de croisière y accostait pour la première fois depuis près de deux ans, pour cause de pandémie de Covid-19. Le navire ZAANDAM-Flag The Netherlands-IMO 9226891 a mouillé au port de Dakar hier matin à 8 h, pour une escale d’une journée puisqu’il devait quitter nos eaux à 18h. L’événement était d’autant important que le navire transportait 1 077 touristes de nationalités américaine, canadienne, anglaise et australienne, entre autres, qui ont pu visiter notre pays au cours de la journée.



Selon "Le Témoin", les 1 077 touristes ont pu admirer des sites comme le Lac rose, la réserve de Bandia et les Iles du Saloum. Près de 80 bus ont été mobilisés par les autorités du ministère du Tourisme pour le déplacement des touristes sur ces différents endroits. Le ministre de la Pêche Pape Sagna Mbaye, le directeur général du Port de Dakar Mountaga Sy et le Directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique, avaient fait le déplacement au poste 24/Môle 2, pour magnifier le choix de l’armateur TVS Sea Invest, qui a favorisé le séjour de la croisière qui n’avait pas prévu de faire escale à Dakar.



Mais le DG de TVS, Assane Diouf, a pu convaincre la croisière venant d’Abidjan, de faire escale à Dakar, avant de continuer son chemin sur le Cap-Vert. Les différentes personnalités présentes ont magnifié la venue du bateau de croisière à Dakar. Un choix qui vend la destination touristique du Sénégal, avec des impacts à tous les niveaux. D’ailleurs le commandant du navire, satisfait des conditions d’accueil à Dakar, promet une autre croisière au Sénégal, en début de l'année 2023.