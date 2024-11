Tourisme du littoral et de la croisière : Le premier salon prévu du 20 au 23 novembre prochain à Dakar

Selon un communiqué de presse, cet événement annuel rassemblera les acteurs clés du secteur pour explorer le potentiel du tourisme de croisière dans la région.



Le salon vise à concrétiser un projet ambitieux : le lancement d'une croisière inter-États reliant le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Mauritanie et le Cap-Vert, complétée par un pont aérien. Le Satolic, explique-t-on, s'annonce comme un événement phare, propulsant le Sénégal sur la scène touristique internationale et ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour l'Afrique de l'Ouest. Au programme : panels de haut niveau, animations culturelles, rencontres B2B et bien plus encore !



Source : Cap sur un nouveau chapitre du tourisme ouest-africain ! Le Sénégal accueillera du 20 au 23 novembre le premier Salon international du tourisme du littoral et de la croisière (Satolic) à Dakar.Source : https://www.lejecos.com/Tourisme-du-littoral-et-de...

