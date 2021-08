Tourisme sénégalais aux Jeux de Tokyo 2021 : Près d’un milliard Cfa pour 8 athlètes et plusieurs officiels La participation du Sénégal aux Jeux Olympiques de Tokyo a été le prétexte d’une scandaleuse dérive budgétaire. Pour 12 athlètes seulement, dont quatre invités ou cooptés, le ministère des Sports a tablé sur un budget de 800 millions cfa, pas très loin du milliard cfa. Pire, il y a plus d’officiels sénégalais que d’athlètes à Tokyo. « Le Témoin » a enquêté…

Depuis une semaine, les Jeux Olympiques Tokyo 2021 rythment la vie de la planète sport avec des records dans tous les domaines où les athlètes, ces dieux des stades, doivent se dépasser et aller toujours plus vite, plus haut et plus fort (citius, altius, fortius) comme disent les Romains. Le Sénégal n’a pas raté le rendez-vous olympique avec une participation de 12 athlètes dont 4 invités voire cooptés.



Il s’agit de Ibrahima Diaw (tennis de table), Jean-Pierre Bourhis (canoëkayak), Mbagnick Ndiaye (judo) Ndeye Bineta Diongue (escrime), Louis François Mendy (athlétisme), Jeanne Boutbien (natation), Steven Aimable (natation), Adama Diatta (lutte) et Chiara Costa (Tir). Pour les Jeux Paralympiques, ils sont au nombre de 4 athlètes : Youssoupha Diouf (lancer de javelot), Ibrahima Sèye (taekwondo) et Fatou Kine Ndiaye (lancer de poids).



Vous conviendrez avec « Le Témoin » que c’est la plus petite et piètre délégation d’athlètes de l’histoire des participations du Sénégal aux Jeux Olympiques depuis 1964. Même en 2016, le Sénégal avait envoyé 22 athlètes à cette plus grande compétition sportive mondiale avec le Mondial de football. Donc, pour 08, ou si vous préférez 12 athlètes seulement y compris les « invités », le ministère des Sports dirigé par Matar Ba a donc débloqué une enveloppe budgétaire de 800 millions cfa soit pas très loin d’un milliard cfa.



Ce, pour un pays aussi pauvre que le Sénégal auquel les Jeux Olympiques n’ont jamais rien remporté sauf la médaille d’argent décrochée par Amadou Dia Ba au 400 m haies lors des Jeux olympiques d’été de 1988 à Séoul. Un bilan désastreux pour notre pays qui est et demeure le seul pays de l’Afrique de l’Ouest ayant participé à tous les Jeux olympiques d’été depuis son indépendance. Encore, encore, Tokyo 2021 est en passe de devenir une véritable bamboula.



Tenez ! « Le Témoin » a appris qu’il y a plus officiels que d’athlètes à Tokyo dont certains membres nourris, logés et payés par l’Etat ne sont au Japon que pour faire du tourisme. Ce qu’il faut aussi déplorer c’est que sur les 9 athlètes seuls 5 sont qualifiés pour Tokyo 2021 car les autres sont des invités voire des cooptés.

Pire, les cinq (05) athlètes qualifiés sont tous des binationaux c’est-à-dire des sportifs « étrangers » qui évoluent en temps normal loin des pistes et ateliers sénégalais. Devant ces immenses efforts et moyens financiers consentis par l’Etat pour le développement et la performance de l’athlétisme sénégalais, l’honorable Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss), doit, à coup sûr, être dépité par les piètres résultats de nos fédérations et leurs athlètes locaux.



« Je suis convaincu que le président Mamadou Diagna Ndiaye ne sera pas content des contre-performances de l’athlétisme sénégalais. Des années durant, il n’a ménagé aucun effort pour aider les fédérations afin qu’elles mettent les athlètes locaux dans de bonnes conditions de préparation. Au finish, les résultats sont toujours médiocres » se désole un membre de la fédération d’athlétisme.



Une chose est sûre, certains observateurs du monde sportif étaient persuadés dès le départ que le Sénégal n’avait aucune chance de remporter une médaille à Tokyo, même pas une médaille de fer ou de cuivre… voire une médaille de chewing-gum !



