Tournée Nationale ‘’Yoonu Pass Pass’’ : Une première étape mouvementée pour Malick Gakou La première étape a été difficile, vendredi , pour le candidat Malick Gakou. En vue de la Présidentielle de février 2024, sa coalition Gakou 2024 a entamé, avant-hier, une tournée nationale ‘’Yoonu pass pass’’ qui devrait le mener dans les 14 régions du Sénégal. La première étape a été mouvementée pour Malick Gakou et ses camarades

Mais, selon « EnQuête », il a intérêt à, d’ores et déjà, demandé conseil à Khalifa Sall qui poursuit son ‘’Motalli Yéené’’, en toute quiétude. En effet, son convoi a été stoppé à deux reprises par les forces de l’ordre.



D’abord, à hauteur de Ndande (une trentaine de kilomètres de la commune de Kébémer), par la gendarmerie de cette partie de la région de Louga. Après plusieurs heures de négociations, la délégation a été autorisée à poursuivre son chemin.



Mais, une fois à Kebemer, rebelotte. Cette fois-ci, c’est la police qui a stoppé le convoi. Après quelques conciliabules, Malick Gakou et ses partisans ont pu poursuivre leur tournée politique.



A chaque fois, selon les informations du journal, les forces de défense et de sécurité leur ont demandé une demande d'autorisation. A ce rythme, il lui faudra les 6 mois qui nous séparent de la Présidentielle, pour faire le tour du pays.



Voilà un candidat qui a tout intérêt à prendre langue avec les ministres de l’Intérieur et des Forces armées, recommande « EnQuete »



