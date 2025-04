Tournée africaine : Yassine Fall reçue en Ouganda et en Tanzanie

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a poursuivi mercredi sa tournée africaine, se rendant en Ouganda et en Tanzanie où elle a rencontré des autorités de ces deux pays d’Afrique de l’est, indique le ministère sur sa page Facebook.



‘’Dans le cadre de sa mission officielle en République d’Ouganda, Son Excellence Madame Yassine Fall, Ministre de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères, a eu des échanges fructueux avec Hon. Matia Kasaija, Ministre des Finances, de la Planification et du Développement économique’’, précise la même source.



Le texte, publié tard dans la soirée, ajoute que Yassine Fall a aussi rencontré à Kampala Lillian Aber, ministre d’État chargée des Secours, de la Préparation aux catastrophes et des réfugiés au sein du bureau du Premier ministre.



En visite officielle en Tanzanie, elle a rencontré Philip Isdor Mpango, Vice-Président de la République unie de Tanzanie, ainsi que Dr Mwigulu Nchemba, ministre des Finances, signale le ministère sur sa page Facebook.



Mardi, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a été reçue en audience par le président rwandais Paul Kagamé à qui elle a remis un message du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.



