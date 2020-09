Tournée agricole: Macky Sall à Kaolack, Fatick et Kaffrine du 19 au 21 septembre 2020 Le président de la République sera en tournée agricole du 19 au 21 septembre 2020? dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine.



Dans un document reçu à leral, il est mentionné que Macky Sall visitera des champs de cultures à Niakhar, Sibassor, Keur Socé, etc…



Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Septembre 2020 à 11:20



