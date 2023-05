Tournée agricole d’avant l’hivernage à Tambacounda et Kolda: Aly Ngouille Ndiaye visite les dispositifs de la campagne agricole Le Ministre de l’Agriculture de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, a entamé ce vendredi, une tournée agricole devant le mener avec ses collaborateurs, dans plusieurs localités des régions de Tambacounda et de Kolda.

À Kaffrine, Koupeuntoum, Bamba Thialène dans le département de Koupeuntoum, Aly Ngouille Ndiaye, a visité les stocks de semences d’arachides, 30 tonnes au quartier Grandville 1, avec l’opérateur semencier Amadou Mamadou Ly, au second point de collecte de 220 tonnes d’arachides, variété 7333 R2, à Bamba Thialène, 320 tonnes d’arachide de variété 7309 avec l’opérateur semencier, Babacar Dieng.



Après l’accueil, les populations ont remercié le gouvernement et le Président pour les moyens dégagés, afin d’avoir une agriculture saine et durable.



Et, le ministre a fait cap après, à Dialocoto, pour le lancement des travaux d’aménagement hydro-agricole.









