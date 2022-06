Tournée auprès des religieux : Fadel Barro et Cie vilipendent Macky Sall à Tivaouane

Nous avons réitéré notre option de réarticuler et de faire advenir la promesse sénégalaise. Il s’agit surtout de la promesse de paix qui n’est pas une fin en soi, mais une œuvre quotidienne dans l’acte et dans la pensée. C’est dans cette trajectoire que s’est inscrite la coalition Jammi Gox Yi

Nous avons été reçus, écoutés et entendus par Serigne Mbaye Sy Abdou. Il a non seulement compris le message, mais il nous a encouragés sur ce chemin. Ce qui nous a rendus beaucoup plus déterminés à rester sur cette voix de la stabilité, de la paix, pour la nouvelle construction du Sénégal.

L’enjeu, c’est de dépasser aujourd’hui les difficultés que vit le pays, pour arriver dans une sphère de sérénité où on peut sortir nos populations de la faim, de la soif et de trouver du travail aux jeunes et atteindre ainsi épanouissement du Sénégal.



C’est de cette façon qu’il est possible de créer les conditions pouvant permettre aux populations de vivre dignement, aux malades de se soigner convenablement, aux étudiants et élèves d’avoir un enseignement de qualité. Mais tout cela doit être discuté à l’Assemblée nationale. Il appartient maintenant au Président Macky Sall de répondre à la question de comment on va arriver à cette stabilité, parce que c’est lui qui orchestre la déstabilisation du pays

C’est inacceptable que des gens meurent pour des listes électorales, il faut que cela s’arrête. Nous condamnons la violence, mais nous imputons la responsabilité au pouvoir de Macky Sall. Il est le seul responsable. Comment on peut aller à des élections avec des listes divisibles ? Il veut ouvrir un nouveau chapitre dans la jurisprudence sénégalaise. Nous appelons les uns et les autres à la raison et espérons que la tournée que nous sommes en train de faire au Sénégal, en rencontrant les dignitaires coutumiers et religieux, aboutira à la mobilisation des Sénégalais, pour préserver cette paix sociale