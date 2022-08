Tournée aux USA : Guin Thieuss fait bloquer Wally et Viviane pour trafic de visa

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Août 2022 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Guin Thieuss, de son vrai nom Mamadou Kamité, ex-animateur de la Rts, a porté préjudice à Viviane Chedid et à Wally Ballago Seck qui devait effectuer une tournée aux Etats-Unis et au Canada organisée par le promoteur d’African Summer Tour 2022, rapporte Senenews.



La tournée devait débuter le 19 août. Le 20 août, Wally devait se produire à Montréal (Canada). Le 21, il était prévu qu’il passe aux Etats-Unis pour jouer à Columbus avant de rejoindre Viviane à Atlanta.



Mais le programme a été finalement annulé, car le juge du huitième cabinet du tribunal de Dakar, Mamadou Seck, a alerté l’ambassade du Canada pour un trafic de visas suite à la plainte du promoteur culturel nommé «Guin Thieuss». Ce dernier dénonçait une mafia «impliquant des artistes sénégalais».



Informés, les ambassades des deux pays (Usa et Canada) ont refusé les visas au staff des deux artistes « Les visas ont été refusés pour les deux pays. Il y a eu des complaintes qui sont tombées sur la table des autorités canadiennes sur les demandes des artistes sénégalais », informe le manager de Wally, «Ndiaga Euro».



Pis, relate Ndiaga Euro, dans les colonnes du journal Les Echos, le problème se situe dans le camp de la chanteuse du Djoloff Band, qui, selon lui, ne dispose pas de permis de travail aux USA.



Pour la petite histoire « Guin Thieuss », suite à une plainte à la Dic, reprochait à Madiop Fall et Edmond Benoit Sadio de l’avoir utilisé dans un trafic de visa. Pire, il leur reprochait de s’être allié avec le défunt Thione Seck et sin fils, Wally Seck et Aziza, pour lui vendre une même date au Canada et au Texas.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook