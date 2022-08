Tournée de remerciements et prières de la grande coalition wallu Sénégal : Les députés reçus par le Khalife Général de Thienaba Les députés de la grande coalition wallu Sénégal, à l'occasion de la tournée auprès des familles religieuses, se sont rendus à Thienaba chez le Khalife Général des "Thienaba- Thienaba", Serigne Assane Seck.

Le Khalife a chaleureusement accueilli la délégation en présence du porte parole de la famille et de Khalifa Hann, responsable de la coalition dans la commune.



Aussitôt, l'honorable Mamadou Lamine Thiam a pris la parole pour livrer le message du Président Abdoulaye Wade et celui de Karim Meissa Wade. Il s'est dit satisfait de la situation stable du pays et des résultats obtenus lors des législatives.



Il en a profité pour remercier le Khalife pour ses prières lors de leur passage avant les élections. Et c'était l'occasion pour demander au Khalife de formuler des prières afin la mission qui leur est assignée à l'assemblée nationale soit couronnée de succès et que Karim Wade, le candidat du PDS revienne dans de bonnes conditions et qu'il soit porté à la magistrature suprême en 2024.



C'est ainsi que El Hadji Ngagne Demba Sarr, par ailleurs porte Parole du Khalife, a fait une déclaration pour magnifier le passage de la délégation de la coalition avant et après les législatives. Il a aussi fait des témoignages sur le Président Abdoulaye Wade qui, selon lui, est un homme de vision qui a levé le complexe des hommes politiques africains envers les occidentaux.



Il a terminé par rappeler l'importance de l'assemblée nationale dans la marche du pays.

Enfin, le Khalife s'est exprimé pour saluer le Président Abdoulaye, Karim Wade et les membres de la délégation et appeler les acteurs politiques à cultiver l'éthique et à s'armer de vertus. Il les a invités à s'inspirer de l'idée du Président Abdoulaye Wade selon laquelle il ne passera pas sur des cadavres pour accéder au Palais.



Il a clôturé la séance par des prières à l'endroit du Président Abdoulaye Wade, de Karim Meissa Wade et des membres de la délégation. Des prières ont aussi été formulées pour la paix et la stabilité au Sénégal et dans la sous région.









