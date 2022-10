Tournée départementale de Cheikh Thioro Mbacké : L'honorable député était à la Commune de Ndioumane Après avoir visité les communes de Sadio et Darou Nahim, le coordonnateur de Pastef Touba, l'honorable député Cheikh Thioro Mbacké s'est rendu ce dimanche 9 octobre 2022, dans la commune de Ndioumane.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 11:34 | | 0 commentaire(s)|

Accompagné d'une forte délégation composée de quelques membres du bureau exécutif de Pastef Touba, le jeune député et vice-président du groupe parlementaire Yewwi, a été chaleureusement accueilli par les populations de Ndioumane.



Ces dernières lui ont exprimé plusieurs doléances dont les principales sont :

✓ Manque d'infrastructures scolaires ( pas de collège ni de lycée dans la commune);

✓ Absence d'électrification ( sur les 21 villages de la commune, un seul est électrifié );

✓ Enclavement lié à une absence de routes;

✓ Manque d'infrastructures sanitaires.



Le coordonnateur de Pastef Touba a profité de cette tournée pour présider l'installation de quatre cellules (section) de Pastef dans le village de Nguidiane.



M. Abdou Diouf, le responsable de ces cellules, était candidat de la coalition Gokh you Bess arrivé deuxième aux élections municipales.



Par la mise en place de cette section, M. Diouf vient ainsi d'acter son adhésion au parti PASTEF



Pour terminer la tournée en beauté, la délégation a assisté à la finale navétane de la commune, opposant le village de Nguidiane à celui de Ndiapass .



L'honorable député Cheikh Thioro Mbacké était le parrain de cette belle finale remportée par l'équipe de Nguidiane.











S Jotna Média









MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook