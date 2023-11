Tournée économique : Me Oumar Youm réserve un accueil royal à Amadou Bâ La ville de Thiadiaye a refusé du monde ce mercredi 1er novembre 2023. En effet, en marge du lancement des travaux de l’autoroute Keur Balla-Sandiara- Thiadiaye, le Premier ministre Amadou Bâ, en tournée économique, a fait un détour dans la commune de Thiadiaye. Ainsi, il a été royalement accueilli par le maire de la localité, le Ministre Oumar Youm.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Novembre 2023 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|

Dès les premières heures de la journée, jeunes et adultes, hommes et femmes, tous veulent communier avec l’hôte de marque du jour. Arrivé vers les coups de 14h, Amadou Bâ a fait une petite escale chez les notables qui l’attendaient. Par la suite, lui et Me Oumar Youm sont montés dans la voiture, pour saluer les populations de Thiadiaye et les remercier de cet accueil chaleureux et convivial.



« Amadou Bâ, Amadou B$a », scandait la foule qui promet de l’élire au premier tour au soir du 25 février 2024. Souhaitant la bienvenue au PM, le Ministre Oumar Youm a rappelé les qualités de l’homme, par sa maîtrise du PSE mais aussi, pour sa bonne éducation. « Les gens disent que je suis poli mais dès que je l’ai côtoyé, je me suis dit, il faut que je m’inscrive dans l’université de la politesse », a-t-il poursuivi. Clôturant son discours, Me Oumar Youm a argué que « le PM Amadou Bâ est le bon choix » pour la continuité du PSE.



Dans la foulée, il a appelé les populations de Thiadiaye à sortir massivement au soir du scrutin, pour élire le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, au premier tour. Prenant la parole, le Pm Amadou Bâ a remercié Me Oumar Youm de l’accueil exceptionnel qui lui a été réservé. Amadou Bâ a également félicité Me Oumar Youm, pour sa nouvelle nomination comme Ministre des Forces Armées.



Revenant sur l’objet de sa visite, le Chef du Gouvernement a annoncé une bonne nouvelle aux populations. « D’ici décembre, vous quitterez ici pour aller vers l’autoroute à péage », a-t-il martelé. Suffisant soulever les vivats de la foule. Et, le Pm s’engage à aider les jeunes, « qui constituent le présent et le futur ». « Je m’engage pour les écoles, je m’engage pour la formation, je m’engage pour les emplois », s’est-il exclamé.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook