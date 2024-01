Tournée économique à Sédhiou: Le Pm Amadou Ba présente les accélérateurs de croissance

Après avoir écouté les acteurs de développement de la région de Sédhiou, ce lundi 15 janvier 2024, le Premier Ministre a livré plusieurs pistes pour accélérer le dynamisme économique de la région. Le Chef du Gouvernement a annoncé que dans le domaine des infrastructures, il y aura un coup d'accélérateur. "L'effort qui sera fait sur les cinq ans à venir va porter sur le capital humain. C'est donc évident que la jeunesse occupera une place importante. Pour ce faire, il nous faudra créer de la valeur ajoutée car les productions sont en nette augmentation. À côté de cela nous avons des infrastructures d'excellentes qualités avec notamment des routes de très bonne qualité" a soutenu le Premier Ministre.





D'après lui, la région de Sédhiou devrait pouvoir nourrir dans les prochaines années une grande partie du pays.

En outre, le Premier Ministre Amadou BA a salué la vision du Chef de l'État avant d'annoncer qu'il entend faire deux fois plus en deux fois moins de temps." Nous allons engager les réformes qui vont accélérer l'équité avec notamment l'accès universel à l'eau et à l'électricité d'ici 2025".



Le Premier Ministre Amadou BA a également beaucoup insisté sur la promotion d'un écosystème d'avantage favorable aux acteurs de développement.



Ces derniers ont, pour leur part, fortement apprécié la qualité et la sincérité des échanges qui ont pris fin aux environs d'une heure du matin.