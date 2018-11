"Tournée économique" au Sénégal oriental: Macky Sall inaugure et lance des travaux du Promovilles Le président de la République, Macky Sall a inauguré vendredi la route Tambacounda-Dialacoto et lancé le même jour, les travaux du Programme de modernisation des villes (Promovilles), pour la commune de Tambacounda.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Novembre 2018 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie d’inauguration de cette route, dont une partie contourne le sud-est de la commune de Tambacounda, marque le début d’une ‘’tournée économique’’ qu’effectue le chef de l’Etat dans le sud-est du pays, vendredi et samedi.



Le tronçon Tambacounda-Dialacoto a coûté 16 milliards de francs CFA fournis par l’Etat du Sénégal et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), selon un document de l’Agence de gestion des routes (Ageroute), placée sous la tutelle du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Ce tronçon se trouve sur l’axe Tambacounda-Kédougou (232 kilomètres), sur lequel s’effectue ‘’une grande partie des échanges entre le Sénégal et la Guinée’’.



Il va ‘’supporter’’ une partie des échanges effectués par transport terrestre entre le Sénégal et le Mali. Sa construction sera suivie de la ‘’réhabilitation’’ de l’axe Dialacoto-Mako (115 kilomètres), dont le financement sera assuré par la Banque islamique de développement, l’État du Sénégal et la BOAD.



Le chef de l’État a lancé les travaux les travaux du Programme de modernisation des villes (Promovilles), pour la commune de Tambacounda, à l’occasion de cette ‘’tournée économique’’.



‘’Les chantiers du Promovilles vont améliorer la mobilité urbaine et réduire le coût des déplacements des populations. Ils permettront de renforcer la modernité de la ville de Tambacounda à travers un réseau routier, l’éclairage public, la voirie et l’assainissement’’, a promis Macky Sall.



Les travaux du Promovilles vont consister en l’aménagement de la voirie et des espaces paysagers, la construction d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et l’amélioration de l’éclairage public de la commune.



‘’Dans le cadre de sa politique de développement économique et social, l’État du Sénégal ambitionne de favoriser une croissance économique locale et à fort impact sur le développement humain’’, a souligné le président de la République, affirmant que ‘’Tambacounda mérite l’attention de l’État’’.



Dans cette capitale régionale, le Promovilles va apporter une solution aux difficultés rencontrées par les populations. Dans le cadre de la réalisation des infrastructures, la ville de Tambacounda va bénéficier d’un linéaire de 12,5 kilomètres de voiries pour un coût global de 8,7 milliards de francs CFA.



Le programme comporte également un volet éclairage public sur 12 kilomètres, soit 417 lampadaires qui seront répartis entre 13 quartiers. Au total, 1.986 ménages seront directement impactés, indique un document du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook