Tournée économique du Gouverneur de Tamba : Kothiary étale ses doléances La tournée économique du Gouverneur de la région de Tambacounda a démarré par la commune de Kothiary. Oumar Mamadou Baldé y était accompagné par une forte délégation. Il a été accueilli par le maire de la commune et le Préfet de Goudiry avec plusieurs responsables de la localité et des populations toutes enthousiastes.



Ismaïla Kaba, le maire, a saisi l'occasion pour lui faire part des difficultés vécues par ses administrés. Entre autres, il souligne le problème d’approvisionnement en eau des populations. La délégation est conduite au niveau du forage. Une manière de faire constater de visu la situation.



Sur place, l'on y a trouvé un forage vétuste, attesté par plusieurs spécialistes. Il a même atteint sa durée de vie, ont évoqué d'autres. Ce qui fait que le moteur ne peut pas fonctionner comme il se doit. Le responsable de la Soges, la société en charge de l'exploitation du forage, dira que malgré les nombreux efforts faits, l'approvisionnement correct des populations en eau pose toujours problème du fait de la vétusté des ouvrages.



Le Délégué régional de la Senelec y ajoute les baisses de tension. En effet, explique-t-il, le poste de transformateur est très éloigné du forage et que cela a naturellement des conséquences sur la fourniture d'énergie. Toutes ces situations font que l'approvisionnement en eau est un réel problème à Kothiary.



De quoi appeler l'édile à régler le problème de manière urgente. Les populations sont fatiguées, a-t-il déclaré. Certains quartiers voient difficilement l'eau couler de leurs robinets. Et sans eau, pas de santé, pas de salubrité et alors, bonjour les maladies, a martelé le maire.



«Monsieur le Gouverneur, la commune présente beaucoup de difficultés, certes, mais le problème de l'eau demeure la principale», a insisté M. Kaba, en appelant de toutes ses forces à la résolution de ce problème



Ismaïla Kaba a aussi évoqué l'absence de parking pour les gros porteurs dans sa collectivité. La commune de Kothiary est devenue une localité carrefour avec l'un des plus grands marchés hebdomadaires de la région.



C'est pourquoi, sollicite-t-il du Gouverneur son appui et son concours pour que soit réalisé un parking pour gros porteurs. Pour les femmes et les jeunes, il a plaidé pour un meilleur accès aux financements pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus.



Le maire rappelle que le département de Goudiry est une zone de départ pour l'émigration clandestine. A chaque fois, des dizaines de jeunes bravent la mer pour regagner l'Europe, faute de mieux-être. Si les jeunes et les femmes ne sont pas accompagnés, le phénomène ne sera que grandissant.



D'où l'appel de la responsable des femmes de la localité, Aïda Fall, à plus de soutien et d'accompagnement à ces couches. Prenant bonne note de toutes ces doléances, le Gouverneur, Oumar Mamadou Baldé, a promis des solutions urgentes. Tous les services compétents concernés seront mis à contribution pour régler les problèmes évoqués, assure l'hôte de la commune

