Tournée économique du Président Macky Sall à Thiès : Cheikh Issa Sall mobilise et plaide pour un programme spécial pour Mbour

" Le Président Macky Sall a transformé radicalement cle visage de la commune de Mbour, en nous dotant de plusieurs dizaines de kilomètres de routes, en aménageant tous nos espaces publics, en nous aidant à avoir des postes et centres de santé pour améliorer notre carte sanitaire, en nous aidant à renforcer également le système scolaire. Ce sera l'occasion de faire une mobilisation exceptionnelle pour dire merci au Président et lui dire que nous sommes prêts pour un second quinquennat ", a fait valoir le maire ayant reçu la mention "Très honorable" de l'Agence de régulation de marchés publics( Armp) en 2022.



Se prononçant sur le Conseil présidentiel sur la région de Thiès prévu ce jeudi, le maire de Mbour a exprimé son souhait de voir la commune de Mbour, bénéficier d'un programme spécial." Le Président a déjà beaucoup fait pour la commune de Mbour, mais tout le monde sait que du rattrapage parce que Mbour est resté dans un état de délabrement avancé pendant plusieurs décennies, avant l'arrivée du Président Macky Sall.



A son arrivée, avec le Pacasen et Promovilles, Mbour est en train de rattraper son retard. Pour aller de l'avant et assumer son statut de chef lieu de département, Mbour a besoin d'investissements humains massifs. Pour cela, nous allons solliciter du président de la République, la formulation d'un programme spécial dans les plus brefs délais ", a indiqué le Directeur général de l'Agence de développement municipal (ADM).



Le maire de Mbour souhaite également que Mbour soit érigé en région." " Nous réclamons que Mbour soit érigé en région, avec trois départements, Mbour, Diass et Joal- Fadiouth. C'est une vieille doléance de toutes les populations et nous voudrions bien en parler au président de la République ", a indiqué Cheikh Issa Sall, qui a bénéficié d'un traitement de choix, en montant dans le véhicule présidentiel à Thiès, sous les acclamations de ses nombreux militants.