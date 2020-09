Tournée économique du Président Macky : un autre responsable de l’APR freiné par la Gendarmerie La Tournée économique du Président Macky restera gravée dans les mémoires. Mais pour certains comme Moussa Sow, ce responsable de l’APR intercepté puis « refoulé » par la Gendarmerie, c’est de façon négative…

Venu mobiliser son monde pour accueillir le président Macky Sall, Moussa Sow Responsable COJER niveau national et sa délégation ont freinés par la gendarmerie.



Leral Tv est « tombé » sur la scène de son refoulement par les forces de sécurité. Cette partie de la vidéo est le début de son blocage. Après de brefs échanges, un des gendarmes leur poliment a dit : « De l’autre côté », façon subtile de leur signifier un demi-tour.



Une injonction que Moussa et sa délégation ont pris avec philosophie…



