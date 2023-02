Tournée économique du Président: Sédhiou, une vitrine de l’équité sociale et territoriale Depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a fait de l’équité sociale et territoriale une dimension forte de sa politique de développement économique et social.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2023 à 16:11 | | 0 commentaire(s)|

Grâce à ses initiatives majeures que constituent le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), le Programme d’Urgence de Développement communautaire (PUDC), le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES), le Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF), ou alors l’ambitieux Programme de couverture maladie universelle (CMU), le Chef de l’Etat a réussi à enclencher une véritable dynamique de transformation en érigeant des infrastructures structurantes dans toutes les localités du pays. Un bilan social sans précédent, dont la région de Sédhiou reste l’une des meilleures vitrines.



LES REALISATIONS PHARES DANS LA REGION DE SEDHIOU



PROGRAMMES D’EQUITE TERRITORIALE (PET)



Entre le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), le Programme d’Urgence de Développement communautaire PUDC et le Programme de Modernisation des Villes du Sénégal (PROMOVILLES), la région de Sédhiou a bénéficié d’importants investissements estimés à 4 920 108 605 FCFA.



Le succès du PUDC : Le volume total des investissements réalisés par le PUDC dans la région de Sédhiou est évalué à 3 910 947 269 FCFA :



Désenclavement : un linéaire de 38,85 km de pistes rurales réalisé et ouvert à la circulation dans le département de Sédhiou ;



Hydraulique : 09 Systèmes hydrauliques (forage MFT + SAEMV) réalisés dont 02 dans le département de Sédhiou, 05 à Bounkiling et 02 à Goudomp ; Electrification : 19 villages électrifiés dont 02 dans le département de Sédhiou, 08 dans celui de Bounkiling et 09 à Goudomp ;



Promotion économique : Appui aux chaines de valeur agricoles à travers 83 Equipements post-récolte livrés dont 46 dans le département de Sédhiou, 17 dans celui de Goudomp et 19 à Bounkiling.



Grâce aux réalisations listées ci-dessus, le désenclavement de 11 villages a été assuré pour une population impactée de plus de 7000 personnes. La bonne mise en œuvre du Programme a également permis l’électrification de 19 villages pour une population impactée de plus de 3800 personnes, ainsi que l’accès à l’eau potable de 45 villages pour une population impactée de plus de 20000 personnes et l'allègement des travaux des femmes rurales dans 82 villages.



La prouesse du PUMA Sur la période 2017-2022, l’Etat a investi un montant estimé à 1 009 161 336 FCFA dans la région de Sédhiou, dans le cadre de la mise en œuvre du PUMA. Ce qui a permis d’importantes réalisations dans des secteurs stratégiques comme : Santé : construction et l’équipement de 02 postes de santé avec logement ICP et logement sage-femme à Bafata (commune de Djibanar) dans le département de Goudomp et à Touba Fall (Commune de Ndiamalathiel) dans le département de Bounkiling ; dotation de 06 ambulances médicalisées dont 02 à Djinany et à Sénoba dans le département de Bounkiling et 03 à Bafata, Safane et à Mangaroungou Santo dans le département de Goudomp et 01 à Syllaya ;



Education : construction et l’équipement d’école élémentaire à Koboyel (Commune de Ndiamalathiel) département de Bounkiling et de salles de classe à Macolicounda (Simbandi Brassou) dans le département de Goudomp ; Hydraulique (département de Goudomp) : Construction en cours d’une AEMV à Macolicounda ;



Equipement de forage à Karantaba ; Etudes géophysiques réalisées pour des ouvrages à Djibanar et Simbandi Balante. Désenclavement du département de Goudomp : Etudes techniques, environnementales et sociales réalisées sur 105, 3 Km de pistes pour le désenclavement des Communes de Djibanar, Yarang Balante, Simbandi Balante, Mangaroungou Santo, Baghére, Niagha et Tankon ; Dotation de pirogue motorisée pour l’amélioration du désenclavement fluvial de la Commune de Djibanar. Sécurité frontalières : construction de la caserne des sapeurs-pompiers de Goudomp ; renforcement en équipements du Secteur forestier de Goudomp.



Electrification : électrification par voie solaire des localités de Diendieme, Balala, Soukouta, Coumbaghor et Salabenor (Commune de Diendieme), Diassifar, Diediely, Sita, et Bayanka (Commune de Diacounda) et du Poste de sécurité de Sénoba dans le département de Bounkiling. Promotion économique, etc. En termes d’impact sur les populations et les collectivités territoriales frontalières, les réalisations du PUMA ont permis un renforcement du sentiment d’appartenance à la nation sénégalaise Meilleure prise en charge des malades (soins de santé, évacuation…) et une forte fréquentation des infrastructures de santé par les populations des pays voisins (la tendance s’inverse).



Grâce aux multiples efforts consentis, il a été noté une amélioration de la sécurité civile et du niveau de réussite des élèves et une forte augmentation des revenus des ménages par la promotion de l’entreprenariat des jeunes et de l’autonomisation des femmes.



Les fortes performances de PROMOVILLES



Dans la commune de Sédhiou, 5,4 km de voiries ont été déjà réalisés pour un coût de 5 milliards de FCFA. LES PROGRAMMES D’EQUITE SOCIALE (PES) Les investissements consentis par l’Etat et ses partenaires pour la mise en œuvre des interventions des programmes d’Equité sociale que sont le Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF), le Programme de couverture maladie universelle (CMU),ainsi que les instruments d’aide aux populations victimes de choc et de catastrophes comme le Fonds de Solidarité national (FSN) et le Commissariat à la Sécurité alimentaire (CSA) sont évalués à 13 827 985 047 FCFA dans la région de Sédhiou et les réalisations par Programmes se présentent comme suit : Couverture Maladie universelle : 1 547 750 047 FCFA a été investis dans :



Assurance maladie à base communautaire : 43 mutuelles de santé mises en place pour 180 750 personnes bénéficiaires d’une couverture du risque maladie à travers les mutuelles de santé dont : - 23 644 bénéficiaires classiques ; - 20 044 élèves ; - 630 Ndongos Daara; - 97815 bénéficiaires du Programme de Bourse de Sécurité Familiale (PNBSF) ; - 1 861 détenteurs de la Carté d’Egalité des Chances (CEC) ;



- 759 indigents autres que BSF; - 34 169 enfants de moins de 5 ans enrôlés dans les mutuelles de santé dans le cadre du projet ISMEA (investir dans la santé des mères, de l’enfant et des adolescents) ; - 1928 femmes enceintes enrôlées dans les mutuelles de santé dans le cadre du projet ISMEA. Assurance médicale : prise en charge de 264 686 cas d’enfants de 0- 5ans dont 127 552 cas à Bounkiling, 1348 à Goudomp et 135 786 cas à Sédhiou, tandis que pour les césariennes, 384 cas dans le département de Sédhiou en 2022.



Subventions des mutuelles de santé : un montant de 822 073 547 FCFA réparti entre les départements de Bounkiling (283 738 359FCFA), Goudomp (360 644 485FCFA) et Sédhiou (177 690 703 FCFA) entre 2015 à la date du 31 décembre 2022 ;



Appui aux organisations mutualistes à travers le projet ISMEA : un montant de 392 315 000 FCFA destiné à la prise en charge des enfants âgés de moins de 5 ans et des femmes enceintes enrôlés dans les mutuelles de santé (Bounkiling : 132 643 0000 FCFA ; Goudomp : 158 270 000 FCFA ; Sédhiou : 101 402 000 FCFA). Au total les organisations mutualistes ont bénéficié d’un appui global 1 214 388 547FCFA. Mise en œuvre des initiatives de gratuité au niveau de la région de Sédhiou, pour un montant total 156 278 760 FCFA.



En termes d’impacts, les réalisations du programme CMU ont permis une amélioration de l'accès aux soins et du taux de couverture par les Mutuelles de Santé de 24,36% et un taux de pénétration des mutuelles de santé de 56,24%. Bourses de Sécurité familiale (PNBSF)/Projet YOK KOM KOM



Dans le cadre du PNBSF et du YKK, une enveloppe de 12 280 235 000 FCFA a été investie, notamment pour : Le paiement des bénéficiaires de bourses de sécurité dont le nombre est passé de 2972 en 2013 à 15 894 et un nombre de bourses payées de 362 259 bénéficiaires, pour un coût de 9 056 475 000 FCFA ; L’accompagnement de 3 808 bénéficiaires en 2021 dans le cadre du Projet YOOK KOM KOM, correspondant à un montant de 952 000 000 FCFA ; La subvention de plus de 1 200 ménages pour l'acquisition d'intrants agricoles (engrais, semences et matériels agricoles), pour un montant de 290 400 000 FCFA ; Cash transfert exceptionnel de 80 000 FCFA : 24 767 ménages pauvres vulnérables de la région de Sédhiou, pour 1 981 360 000 FCFA.



De fortes réalisations, qui ont eu la particularité d’améliorer sensiblement l’accès des populations aux structures de santé et l’amélioration de la santé notamment celle de la mère et de l'enfant ; la restauration de la dignité des personnes vulnérables avec leur connexion aux réseaux d'inclusion sociale et aux réseaux économiques ; l’amélioration de la scolarisation et de l'enregistrement à l'état civil ; le renforcement de l'économie locale et le recul de l'extrême pauvreté et des inégalités.



DE BELLES PERSPECTIVES SUR LA PERIODE 2023-2025



La mise en œuvre des Programmes d’équité sociale et territoriale sera poursuivie dans la région de Sédhiou sur la période 2023-2025. Les investissements prévus au niveau des différentes composantes sont estimés à environ 19 662 910 523 FCFA, soit une hausse de près d’un milliard FCFA par rapport aux réalisations déjà effectuées.



Au niveau des Programmes d’équité territoriale, les perspectives d’investissement du PUDC dans la région de Sédhiou sont évaluées à 9 347 590 523 FCFA et devraient servir à la réalisation d’infrastructures phares comme le désenclavement de 21 Villages pour une population impactée estimée à plus de 16 000 personnes, l’accès à l’électricité de 76 Villages pour une population impactée estimée à plus de 19 500 personnes, l’alimentation en eau potable de 33 villages pour une population impactée estimée à plus de 15 600 personnes, l’allègement des travaux des femmes rurales dans 83 villages, etc.



Le PUMA, pour sa part, projette de réaliser des investissements d’un coût global de 5 865 000 000 FCFA entre 2023 et 2025. Des efforts qui vont améliorer, entre autres impacts, la mobilité des personnes et des biens, l’accès aux infrastructures sociales de base, le renforcement du sentiment d’appartenance à la nation sénégalaise, la prise en charge des malades et la réduction du taux de morbidité, le niveau de réussite des élèves, l’entreprenariat des jeunes et de l’autonomisation des femmes. Avec des projections portant sur la réalisation d’environ 17 km de voiries éclairées avec 566 lampadaires pour un montant global de 9,628 milliards FCFA dans les communes de Sédhiou, Goudomp et Bounkiling, le PROMOVILLES affiche également de grandes ambitions sur la période 2023-2025 dans la région de Sédhiou. Même chose pour le tandem « Bourses de sécurité familiale - Projet Yokk Kom Kom » (PNBSF-YKK) dont le coût de l’investissement est évalué à 4 450 320 000 FCFA entre 2023 et 2025.



En effet, des différentes interventions prévues, il est notamment attendu un renforcement de l'inclusion sociale et économique des populations vulnérables de la région de Sédhiou. Pour ce qui est de l’équité sociale, la Couverture maladie universelle (CMU) vise une mise en œuvre optimale à l’échelle régionale, à travers trois orientations majeures définies par l’Agence nationale qui s’en charge.



Des orientations fortes, ayant trait à : La mise en place des mutuelles de santé départementales de Bounkiling, Goudomp et Sédhiou : les activités prévues sont la mise en place de 43 antennes de collectivités territoriales, la tenue des ateliers de partage des statuts et règlement intérieur et des assemblées générales constitutives des mutuelles départementales ; La mise en place des Bureaux CMU dans les structures de santé, conformément à l’arrêté interministériel portant déploiement du SIGICMU (Système d’Information et de Gestion Intégré de la CMU).



La phase pilote est prévue au niveau de l’EPS de Sédhiou et les centres de santé de Sédhiou, Bambali, Goudomp, Samine et Bounkiling. Une visite est déjà effectuée au niveau des structures ciblées devant abriter les Bureaux CMU ; L’enrôlement et de la prise en charge des cibles du projet ISMEA (enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes) à travers les mutuelles départementales qui se poursuit jusqu’en 2024, pour un montant total de 2 296 971 915 FCFA à mobiliser d’ici la fin du projet prévue en 2024.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook