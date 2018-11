Tournée en Europe - Ousmane Sonko: "Au Sénégal, on ne travaille pas assez, on ne travaille pas bien"

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 17:39 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos Ousmane Sonko poursuit sa tournée à l'Extérieur. il a atteri en Espagne où il a rencontré une forte colonie sénégalaise.



Le leader de Pastef a profité de cette rencontre pour inciter les Sénégalais au travail. Il a aussi dénoncé vigoureusement la corruption et le manque de patriotisme qui, selon lui, sont un frein pour le developpement du pays.

