Tournée en Gambie: Quand Thione Seck emmenait mais « ignorait » son fils Wally Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 16:41 | | 0 commentaire(s)| La percée de Wally Seck dans la musique sénégalaise est jalonnée d'histoires et d'anecdotes. Le moment précis où Il s'est réellement lancé dans cet art, a aussi été marqué par un faux bond. En tournée musicale en Gambie, son père Thione Ballago Seck alors en vogue, ne le laissait même pas monter sur scène…

Selon Wally Seck qui répondait à une question de Bouba Ndour, le moment décisif de son début de carrière, c’est quand son père partait en Gambie. Il lui a promis de l’enrôler dans « Raamdaan » mais une promesse assortie d’une menace, "si jamais je te vois ou t’entends dans une autre soirée, c’est fini, on arrête !".



Et pourtant, malgré son embarquement pour la Gambie, ce sera une mauvaise surprise, il ne lui laissera pas le micro. Et pour parler football, c’est comme s’il était assis sur le banc de touche en train de regarder les autres jouer, tout en espérant entrer à tout moment, mais rien…



Cependant, de retour de ce voyage, son père lui donnera l’autorisation de d’exercer maintenant son talent. C’est sur cette lancée qu’il sortira son premier single. Et après l'avoir écouté, Thione y apportera d’ailleurs de légers changements.





