Tournée nationale de la Grande Coalition Wallu Sénégal / J8 : Étape Salémata - Saraya

ETAPE SALEMATA



Pour débuter la journée, la délégation conduite par le directeur de campagne Mamadou Lamine Thiam et le Coordonnateur de la coalition Mamadou Lamine Diallo s'est rendue à Salemata où l'inter-coalition compétit sous pavillon Wallu Sénégal.

Un accueil chaleureux a été réservé aux membres de la délégation par le candidat Chérif Sy (Wallu), les responsables de Wallu et de Yewwi et une foule immense. Puis, ils ont été conduits au lieu du rassemblement.



Le coordonnateur de Yewwi Askan Wi, Ali Fourou Ba, a salué les membres de la délégation en précisant que c'est la première coalition qui, depuis le début de la campagne, s'y est rendue. Il a exposé les problèmes liés à l'emploi des jeunes, au manque d'infrastructures routières, scolaires, sanitaires,... Il ajoute que Salemata souffre de la dépendance de Kédougou où tous les services même les élémentaires des populations de Salemata sont effectués pour une distance de 103 km. Il juge inacceptable que Salemata soit un des départements les plus pauvres alors qu'il procure des milliards de richesses par an. Face à cette situation déplorable, il invite alors les populations de Salemata à voter massivement pour le bulletin de Wallu Sénégal au soir du 31 juillet.

Rappelant qu'il a été militant du PDS avant de rejoindre le Pastef, il a rendu hommage au Président Abdoulaye Wade, s'est réjouit de l'initiative de l'alliance et a loué la bravoure du candidat Chérif Sy. Il a martelé que ce dernier est un homme digne qui est resté fidèle au PDS et a refusé toutes les offres de Macky Sall.



Prenant la Parole, Salif Ba, le coordonnateur de Wallu Sénégal a magnifié la visite malgré la distance et il a aussi rappelé que si Salémata est érigé en département c'est grâce au Président Abdoulaye Wade et qu'il faut l'honorer avec une victoire éclatante de l'inter-coalition dans le département de Salémata. Une occasion pour lui de souligner les difficultés que rencontrent les populations de Salémata et d'inciter les populations et particulièrement les jeunes à voter massivement pour la l'inter-coalition pour une Assemblée nationale de rupture avec des députés qui défendront leurs causes. Il a fini par exiger le retour de Karim Wade qui, selon lui, est l'alternative crédible pour l'émergence du Sénégal.



À Chérif Sy de faire une déclaration pour appeler les jeunes, les femmes et les anciens à refuser l'achat de consciences et à s'engager pour la victoire de l'inter-coalition pour un changement radical. Il a aussi fait savoir à la délégation qu'ils ont eu à sillonner toutes les zones du département. Il en a profité pour remercier les militants et sympathisants qui continuent de consentir beaucoup de sacrifices pour faire barrage à Macky Sall et son désir de briguer un troisième mandat.



Docteur Diagne de l'alliance les verts a ensuite pris la parole pour saluer la vision politique du Président Abdoulaye Wade et inviter les populations à ne pas voter des députés trafiquants de faux billets et de faux transports et de choisir des députés référence à l'image de Mamadou Lamine Diallo et Woré Sarr. Il a ensuite souligné les difficultés que rencontrent les familles, surtout les femmes et leurs enfants. Et, pour lui, face à la dilapidation des ressources forestières, il faut que les populations s'investissent davantage pour gagner ces législatives, imposer la cohabitation et acter le retour de Karim Wade qui a permis de réaliser des projets d'envergures comme l'aéroport Blaise Diagne, un bijou des temps modernes.



Mamadou Lamine Diallo s'est exprimé pour exposer les raisons qui doivent motiver les populations à ne pas voter pour Benno Bokk Yaakar, à savoir, le manque d'équité territoriale, la question de la loi sur l'homosexualité et le manque de prise en charge des préoccupations des sénégalais. Il a terminé par saluer l'engagement, la bravoure et la fidélité du candidat, qui selon lui est un jeune modèle et pour qui les populations de Salémata feraient mieux de voter afin que leurs causes soient bien défendues à l'hémicycle.

La délégation a par la suite pris le chemin de Saraya.



ETAPE SARAYA





À Saraya ( sous pavillon Wallu Sénégal), l'honorable Mady Danfakha (candidat de Wallu Sénégal) et les responsables ont accueilli la délégation avec une forte mobilisation.

Mady Danfakha a aussitôt pris la parole devant la foule pour saluer les membres de la délégation et parler des difficultés que rencontrent les populations, à savoir la cherté de la vie et le manque d'infrastructures; selon ses propos, hormis la route nationale et celle qui celle qui mène au Mali, Salémata n'a pas d'infrastructures. Il a aussi exposé son agenda de faire le tour du département pour assurer la victoire le 31 juillet.



À Woré Sarr, Présidente des femmes du PDS, de faire une déclaration pour magnifier l'accueil et la mobilisation des femmes. Elle a par la même occasion salué l'engagement du candidat Mady Danfakha et le travail qu'il abat à l'assemblée nationale.



Mamadou Lamine Diallo, le coordonnateur de Wallu Sénégal, quant à lui, a fait des témoignages sur Mady Danfakha, puis a appelé à voter pour l’inter-coalition afin de criminaliser l'homosexualité et empêcher une troisième candidature de Macky Sall qui continue d'exploiter l'or et les ressources minières de Sabadola au profit des occidentaux.



Pour clore les allocutions, Mamadou Lamine Thiam a rendu un vibrant hommage à Mady Danfakha pour sa fidélité et son engagement aux côtés du Président Abdoulaye Wade. Il s'est aussi indigné de l'état cahoteux de la route nationale. Ce qui prouve, selon lui, le problème d'infrastructures publiques dans le département. Et, il ajoute qu'il est impensable de donner la majorité à Macky Sall et son clan.



La délégation a continué son chemin dans la soirée par une caravane à Kédougou (sous bannière Yewwi Askan Wi) où elle a pour une deuxième fois croisée celle de Yewwi Askan Wi. Les deux coalitions ont été reçues par une mobilisation exponentielle et inédite.





Le 21 Juillet 2022,

La Commission Communication de la GCWS