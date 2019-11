Tournoi Préolympique basket : Les Lions retrouvent de vieilles connaissances

L'équipe nationale de basket masculine est logée dans la poule B du Tournoi qualificatif des Jeux olympique (Tqo) à Belgrade, en Serbie. Tournoi qui aura lieu du 23 au 28 juin 2020.



Les Lions croiseront le Porto Rico et l'Italie. Des adversaires que les hommes de Moustapha Gaye connaissent très bien pour les avoir croisé cette année, avant la coupe du monde. Les partenaires de Gorgui Sy Dieng avaient battu le Porto Rico, lors du tournoi de Suzhou sur la marque de 90-61. Mais ils avaient essuyé une sévère correction (111-54) face à l'Italie lors tournoi de Vérone. L’équipe nationale du Sénégal est à la recherche d'une quatrième participation après celle de 1968, 1972 et 1980.

