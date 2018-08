Tournoi des jeunes : Gorgui Sy Dieng dégaine 60 millions via sa fondation

La fédération sénégalaise de Basket-ball, en collaboration avec la Fondation Gorgui Sy Dieng, organise du 11 au 18 août, un tournoi de basket pour 400 jeunes venus des 14 régions du Sénégal, a annoncé la FSBB en conférence de presse.



Selon Stades, qui détaille les postes du budget, les fonds vont servir à acheter les équipements (30 millions) et à supporter les autres frais liés à l’organisation (restauration, hébergement et transport).



Le journal informe que chaque région, sauf Matam et Kédougou, qui n’aligneront que des sélections masculines, présentera une équipe de filles et une équipe de garçons.



«Nous voulons que le basket se développe un peu partout au Sénégal, indique Magatte Diop, le directeur technique national. Cela nous permet de voir ces jeunes jouer et d’avoir un fichier. C’est grâce à ces compétitions qu’on peut déceler des talents, parce qu’il n’y a pas de compétitions nationales chez les jeunes.»

