Tous coupables !, Par Diérycoly

Qu'avons-nous fait au bon Dieu ? Le titre rappelle aux cinéphiles cette bonne comédie française des années 80, réactualisée en 2021 et réalisée par Phillipe de Chauveron. Ce titre pourrait résumer le drame qui nous habite depuis près de deux (2) ans avec "l'affaire Sweet Beauty" et la principale conséquence qui est le renvoi du principal acteur devant les chambres criminelles par le doyen des juges d'instruction.



Le procès tant attendu aura bien lieu. A qui profitera t-il et en tirerons-nous, des leçons pour le futur ? Nous donnons notre langue au lion qui dort et qui demande à ne pas être réveillé.



Le désordre qui règne dans ce pays depuis près de vingt-trois ans est inacceptable et l'on n'ose même plus édicter son opinion ou sa pensée de peur d'être étiqueté "pro" ou "anti" voire lyncher. Nous sommes tous coupables.



En bon panafricaniste, les valeurs africaines propres au continent doivent refaire surface à savoir la dignité humaine, le travail, le courage, la piété, la solidarité....



Depuis les indépendances, on nous a enseigné qu'il y a trois (3) Pouvoirs en République : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Au fil des années avec l'avènement de la diversification des média et les réseaux sociaux, la presse s'est imposée comme partie intégrante de ces "Pouvoirs".



Et la religion dans tout ça ?

La mainmise du religieux sur les trois pouvoirs au Sénégal dépasse l'entendement, tellement c'est violent. Cette violence inouïe a pour conséquence directe des délits répréhensibles par la loi mais qui, hélas, n'aboutissent jamais. Là encore, nous sommes tous coupables.



Tout ramène au sexe, aux femmes et à l'argent. Pour mieux vendre, mieux se positionner socialement ou professionnellement et plus globalement, mieux s'insérer dans la société, cette triptyque est de mise.



Chaque jour que Dieu fait, des cas sont étalés dans la presse : inceste, escroquerie, meurtre de sang froid et j'en passe. Nous n'avons plus de valeurs, les parents ont démissionné et tout le monde se regarde en chiens de faïence. La personne la plus adulée dans les familles et celle qui distribue l'argent et gère la dépense quotidienne sans qu'on lui demande son statut de travailleur ou l'origine licite de ses revenus. C'est terrible, affligeant et vil. Encore, tous coupables.



Lors d'une conversation privée, nous disions à une connaissance, qu'en général, ce sont "les non partants", ou les "tocards", ceux dont on n'espérait pas une réussite ou une reprise d'activité professionnelle active, qui finissaient par avoir le dessus tellement Dieu est juste.



Aimons-nous les uns les autres et disons-nous la vérité. Un politicien, fût-il président de la République ou principal opposant, n'est pas Dieu le Père. Les hommes passent, les institutions demeurent et la vie continue.



Nous devons refuser de servir de chair à canon humaine à ces moins que rien. Oui, je le dis et j'insiste. Nous ne sommes rien face à l'omnipotence et l'omniscience du Grand Créateur. Seule la non divulgation du décret divin nous retient encore sur terre.



Ne soyons plus coupables.

Mais, devenons des acteurs pour une reconstruction de notre cher pays.