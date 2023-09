Tous derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar, Le Premier Ministre, M. Amadou Bâ (Par Abdoul Ly, ex Dg ARTP) Le président de la République Macky Sall connu pour sa constance et sa logique, a sans surprise misé sur le cheval gagnant, en désignant le chef du gouvernement pour être le porte-étendard de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. C'est un choix de raison et non de cœur, comme l'avait annoncé son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Septembre 2023 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

En militants disciplinés, nous attendions le feu vert du chef de file de notre coalition. Nous saluons le choix du Premier ministre Amadou Bâ et nous nous engageons pour une victoire sans appel, au soir du 25 février 2024.



En effet, ce choix s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des politiques publiques articulées autour du Plan Sénégal Émergent (PSE), initié par le président de la République.



Pour un Sénégal émergentmergent, toute la commune de Bokidiawé, toute la région de Matam est derrière le président de la République Macky Sall, pour une victoire dès le premier tour, du candidat de Benno.



C’est l’occasion pour nous de lancer un appel à l’ensemble des prétendants, pour une union sacrée autour du choix du président de la République, afin que la victoire déjà acquise, soit encore plus éclatante au soir du 25 février.











Par Abdoul Ly, ancien Directeur général de l'ARTP

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook