Tout ce que vous devez savoir sur l'acteur ghanéen John Dumelo Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 10:28 | | 0 commentaire(s)| Le Ghana a produit de nombreux acteurs polyvalents dans l'industrie cinématographique. Et, dans cet article, nous allons plonger dans la vie de l'un de ces acteurs, qui n'est autre que John Dumelo. Sa carrière dans le cinéma, ses débuts dans la comédie, ses nominations, le nombre de prix qu'il a gagnés, certains des films qu'il a joué et d'autres informations pertinentes à son sujet.

L’acteur John Dumelo est né le 3 février 1984 de M. John Dumelo et de Mme Antoinette Dumelo. Il est le dernier et unique garçon de trois enfants.



John Dumelo a commencé et achevé ses études primaires et secondaires à l’école internationale Christ the King. C’est là que sa carrière d’acteur a commencé après avoir été sélectionné par la GAMA Film Company pour jouer le rôle d’élève dans le film intitulé “Baby Thieve”.



Il a ensuite poursuivi ses études à Achimota Senior Secondary School toujours à Accra au Ghana et après une formation réussie, il a étudié le génie civil à l’Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah à Kumasi, dans la région Ashanti.



John Dumelo a ensuite été présenté dans les séries télévisées populaires “SunCity” et “About To Wed”, ainsi que dans le film qui a fait beaucoup parler de lui et qui l’a placé sous les feux des projecteurs “The king is mine” où il a joué le rôle d’un roi en 2008. Le film a mis en vedette des actrices telles que Yvonne Nelson et Jackie Appiah.



La carrière d’acteur de John Dumelo est une carrière que nous pouvons qualifier de «fructueuse et épanouie», à en juger par le nombre de films qu’il a tournés au Ghana et au Nigeria depuis son arrivée au premier plan en 2008.



L’acteur âgé de 35 ans maintenant a joué dans environ 90 films dont entre autres:



4Play, Hearts of Men, Queens Pride, Queen’s pride, Hunted house, Letters to my mother, Love or something like that, To love a Prince, The Maidens, The Prince bride, Snake boy, The Game, The Supremo, Tide that binds, Single, Married and Complicated, Secret Shadows, Single Six et plusieurs autres.



John Dumelo dans sa carrière d’acteur peut se vanter de plusieurs nominations et d’avoir remporté de nombreux prix prestigieux dans des programmes de récompenses de films locaux et internationaux.

Vous trouverez ci-dessous quelques nominations et récompenses remportées par l’acteur ghanéen John Dumelo;



En 2010, il a été nominé aux Best Nollywood Awards dans la catégorie «Meilleur acteur» dans le film «The Maidens» et a également été nominé à l’African Movie Awards Academy dans la catégorie «Acteur le plus prometteur» dans le film « Heart of Men”.



En 2011, il a remporté le prix «Meilleur acteur africain» aux Afro Australia Movies and Music Awards. La même année, il a de nouveau été nominé aux African Movie Academy Awards dans la catégorie «Meilleur acteur dans un second rôle» pour le film «A Private Storm».



Il a été nominé dans la catégorie «Meilleur acteur dans un rôle principal» pour le film «Queen Latifa» aux Ghana Movie Awards en 2012.



John Dumelo s’est imposé dans la catégorie “Meilleur acteur dans un rôle principal” pour le film “Northern Affair” aux Ghana Movie Awards 2013.



Quatre ans après avoir remporté le prix du “Meilleur acteur dans le rôle principal” du film “Northern Affair” aux Ghana Movie Awards 2013, John Dumelo a été nominé dans la catégorie “Meilleur acteur pour l’Afrique de l’Ouest” à l’édition 2017 du film et de la télévision panafricains de Ouagadougou ( FESPACO) pour le même film «Northern Affair» et l’a remporté.



En plus d’être reconnu comme acteur, John Dumelo est également connu pour être un entrepreneur et il se passionne pour l’agriculture et la culture.



Lors des élections législatives et présidentielles de 2016, John Dumelo a déclaré son soutien au National Democratic Congress (NDC) et est depuis activement impliqué dans la politique ghanéenne.

John Dumelo, à la suite de la disparition du défunt député d’Ayawaso West Wuogon, Emmanuel Kyeremanteng Agyarko en 2018, a annoncé son intention de disputer le siège, mais a ensuite annulé sa décision pour des raisons qui lui sont propres.



John Dumelo, le 12 mai 2018, a célébré son mariage traditionnel avec Gifty Mawuenya lors d’une cérémonie haute en couleur où ses collègues et des gourous du NDC ont honoré de leur présence à la cérémonie. Six mois plus tard, son épouse, Gifty Mawuenya, a donné naissance à un petit garçon nommé Dumelo Junior.



Avance rapide jusqu’au 11 mai 2019, John Dumelo a fait son mariage religieux avec son épouse, Gifty Mawuenya, au Royal Senchi Hotel.





Au cours de son périple politique pour devenir un jour président du Ghana, il a choisi un formulaire de candidature pour être élu candidat parlementaire du National Democratic Congress (NDC)afin de briguer le siège de la circonscription d’Ayawaso West Wuogon.



Les élections ont eu lieu le samedi 24 août 2019 et, heureusement, il a été déclaré vainqueur des primaires du NDC dans la circonscription d’Ayawaso West Wuogon.



John Dumelo a remporté les primaires avec 758 voix tandis que son adversaire, Madame Adoboe, a obtenu 99 voix sur un total de 859 voix valables.



John Dumelo, le 7 décembre 2020, se battra contre le député sortant de la circonscription d’Ayawaso West Wuogon.















