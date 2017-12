Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « Toute femme qui n’est pas mariée et qui a des relations s3xuelles, est une prostituée »: selon une ...prostituée ghanéenne Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Décembre 2017 à 13:33 | | 0 commentaire(s)| Queen Farcadi, une prostituée ghanéenne âgée de 22 ans a révélé qu’elle n’a aucun scrupule à se faire de l’argent avec son corps et dit que c’est mieux que de vendre de la drogue ou de tuer des gens.

Queen Farcadi, qui gère un compte premium SnapChat et qui a le plus grand nombre de followers de SnapChat au Ghana, a accordé une interview à la télé où elle a révélé qu’elle gagnait jusqu’à 20 mille dollars par mois. Elle a également dit lors de son interview avec Berla Mundi dans le « Late Afternoon Show » sur GHone, que chaque femme qui n’est pas mariée et qui a des rapports s3xuels, est une prostituée comme elle.

Elle a ensuite déclaré qu’elle gagnait 30 000 GH ¢ par mois dans le secteur de la prostitution, soit 10 000 GH ¢ hors ligne et 20 000 GH ¢ en ligne. Elle a ajouté qu’elle n’a pas honte de ce qu’elle est, mais qu’elle se sent plutôt à l’aise puisqu’elle n’a pas besoin de commettre un meurtre ou de consommer de la drogue ailleurs pour gagner de l’argent.

« Tant que je ne fume pas de drogue et que j’utilise mon corps pour gagner de l’argent, je m’en fous. », explique-t-elle.



Elle est en congé maternité «Je paye les filles pour avoir des rapports s3xuels, se toucher elles-mêmes et faire des danses sensuelles pendant deux minutes. Je les ai prises d’une boîte de nuit, elles étaient des strip-teaseuses. Ce sont trois filles ivoiriennes et je leur paie 100 dollars pour une heure », a-t-elle ajouté.

La ‘reine’ de la prostitution au Ghana est actuellement en congé de maternité juste pour avoir du temps et de l’attention pour son bébé de trois mois, mais a souligné qu’elle reprendra le ‘service’ bientôt.





afrik.mag



