Toute la vérité sur Marième Faye Sall, Ya Awa Dièye et Macky Sall Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 21:02 | | 0 commentaire(s)| Leral.net a beaucoup pesé le pour et le contre avant de lancer dans cet exercice de rétablissement de la vérité et de la matérialité des faits en ce qui concerne le ramassis de rumeurs et d'intox autour d'une prétendue relation triangulaire entre Macky Sall, Marième Faye Sall et Ya Awa Dièye. Complément d'enquête en trois points…



Le Takku souf Macky Sall-Ya Awa Dièye est une fake news

1-Marième Faye Sall aurait quitté le domicile conjugal pour s’offusquer d’un takku souf que son mari aurait fait avec la charmante présentatrice de 2STV, Ya Awa Dièye. FAKE NEWS ! Il n’en est rien. D’après les informations de leral.net, c’est une grosse intox, une grande calomnie, d’autant que Macky sall et Marième Faye habitent Mermoz depuis toujours et le palais présidentiel n’est qu’un lieu de travail.



Marième Faye Sall n’a jamais rencontré Ya Awa Dièye



2-Marième Faye Sall s’est battu avec la présentatrice de la 2STV Ya Awa Dièye : Encore un grand canular people relayé par certains médias en quête de monétisation google et Youtube ou à la recherche tout simplement du sensationnel pour vendre leur support pas très connu.



Marième Faye Sall est quand même est une grande dame, une femme de président depuis sept ans qui ne va se rabaisser à ce niveau. C’est une pure légende selon les informations de leral.net. En fait, Marième Faye Sall n’a jamais rencontré Ya Awa Dièye d’après les investigations de Leral.net.



Ya Awa Dièye « courtisé » par un marabout et un proche de Yerim Sow ?



2: Leral.net est en mesure d’affirmer que Ya Wa Dièye est actuellement courtisée par un home d’affaire proche du milliardaire Yerim Sow qui lui paie, selon nos sources, un appartement à 1 million FCFA. Alors que la presse people lui avait sorti une idylle avec Yerim Sow himself.



Rappelons que d’après une source digne de confiance, la belle Ya Awa Dièye a connu deux mariages pour deux divorces, d’abord avec le fils de la styliste Collé Ardo Sow, Bibi Sagna et ensuite avec l’ex international sénégalais de football de Saint Etienne et du Havre, Cherif Ousmane Sarr.



Des femmes sénégalaises sont devenues érotomanes



Il faut aussi dire qu’au Sénégal, beaucoup de femmes sont victimes de l’érotomanie ou précisément du syndrome de Clérambault consistant en une conviction délirante d'être aimé.

Certes, ce syndrome est un peu éloigné de l'obsession d'un amour non partagé, mais, c'est plutôt une forme de psychose paranoïaque de la catégorie des délires passionnels par un renversement des positions subjectives, déguisée en «conviction illusoire d'être aimé ».

Et c’est à partir de ce trouble de la personnalité que surgissent toutes les rumeurs et les potins people avec des femmes qui véhiculent qu’elles sont toujours courtisées par des hommes célèbres et importants…pour faire le buzz.



Leral.net vous promet d’autres révélations loin de l’imagination fertile et calomniatrice de certains médias friands d’actualité sensationnelle sur les peoples. Ce ne sont que des Fake news diffamatoires, comme c’est le cas avec cette histoire à dormir debout sur Macky Sall, Marième Faye Salle et Ya Awa Dièye.

