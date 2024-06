Tracasseries au Port Autonome de Dakar : Les transitaires patriotes haussent le ton et demandent un audit du système Orbus Dans une réunion d'évaluation tenue ce vendredi 07 juin 2024, l’Union des Transitaires Patriotes du Sénégal (UTPS) a exprimé son indignation face aux pratiques controversées dans le traitement des dossiers de transit via la plateforme Orbus Infinity. Les membres de l'UTPS ont vivement critiqué les tracasseries bureaucratiques qui, selon eux, entravent considérablement leurs activités quotidiennes.

Le principal point de friction souligné par l'UTPS réside dans les retards et les lenteurs injustifiés qui caractérisent le processus de transit. Ces obstacles, affirment-ils, sont directement imputables aux pratiques opaques et aux manipulations observées dans le système de traitement des dossiers.



Les Transitaires Patriotes du Sénégal ont interpelé les autorités compétentes, en particulier la douane sénégalaise, pour qu'elles révisent en profondeur la digitalisation du système de paiement. Ils ont souligné la nécessité urgente de mettre en place des mesures efficaces pour éliminer les entraves bureaucratiques et accélérer les procédures de transit.



Un autre sujet de préoccupation majeur abordé par l'UTPS concerne la dématérialisation du système de transit, censée simplifier les procédures. Malgré la transition vers un processus sans papier, les membres de l'UTPS déplorent que les files d'attente interminables persistent, compromettant ainsi les avantages attendus de cette modernisation.



De manière alarmante, l’Union des Transitaires Patriotes du Sénégal (UTPS) a révélé que près de 900 000 conteneurs entrent chaque année au Sénégal par le port de Dakar, représentant une source de revenus substantielle pour le pays. Cependant, les transitaires patriotes affirment être dans l'ignorance quant à la destination réelle de ces fonds, soulevant ainsi des inquiétudes quant à leur utilisation et à une éventuelle mauvaise gestion.



Face à ces préoccupations croissantes, l’UTPS a appelé les autorités à apporter des clarifications transparentes sur l'utilisation des fonds générés par les activités portuaires. De plus, l’organisation a demandé instamment la réalisation d'un audit approfondi du système Orbus Infinity ainsi que du Port Autonome de Dakar, où des allégations de malversations ont été soulevées.



