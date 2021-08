Traduit en justice par ses ex-associés: Ils réclament à Kabirou Mbodje 75 milliards F CFA L'homme d'affaires Kabirou Mbodje a été traduit en justice par ses ex-associés qui lui réclament la rondelette somme de soixante quinze (75) milliards de francs CFA.

Selon le procureur qui s'est saisi de cette affaire, le fait de détournement, imputé à Kabirou Mbodje, est établi.



Ses ex-associés qui l'ont traduit en justice lui réclament soixante quinze (75) milliards de francs CFA.



Selon Me Abdoul Dialy Kane, "le combat de Me Khassimou Touré ne sera pas vain", dit-il. Même s'il sait que l'homme d'affaires risque six (6) mois de prison ferme.

