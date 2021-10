Trafic: 113 migrants obtiennent de faux passeports, 16 sénégalais arrêtés en Espagne Au moins 113 migrants ont pu obtenir un faux passeport grâce un réseau criminel de falsification de documents. D'ailleurs 16 personnes établies en Espagne et soupçonnées appartenir à cette mafia ont été arrêtées.



Aussi près de 200 000 euros de bénéfices ont été engrangés. Une opération conjointe de la police nationale espagnole et la Garde Civile a permis d'arrêter 16 personnes, le 5 octobre dernier. Accusées de plusieurs délits, parmi lesquels l'appartenance à une organisation criminelle, recel et fabrication de faux documents, les 13 ont été arrêtées à Tenerife, la plus grande île des Canaries ; deux à Ibiza ; et la dernière à Gérone, en Catalogne.



L'organisation interceptait les migrants vers les îles Canaries, et les cachait dans divers appartements le temps de préparer les faux papiers, selon les autorités espagnoles. Puis elle amenait les personnes dans les ports et aéroports des Canaries. Des instructions leur sont données pour embarquer et contourner les contrôles de sécurité, afin de rejoindre la péninsule ibérique.



Vingt (20) passeports falsifiés ont été retrouvés dans dix domiciles perquisitionnés. Ainsi qu'une vingtaine de milliers d'euros, 77 téléphones, des montres de luxe, entre autres. Les opérations de recherche se poursuivent aux Canaries afin d'identifier et d'arrêter les autres membres de cette organisation.



Le nombre d'arrivées de migrants aux Canaries durant les six premiers mois de l'année aurait connu une hausse de 156 % par rapport à la même période l'an dernier. Près de 7.000 personnes ont débarqué dans l'archipel espagnol entre janvier et juillet 2021, selon le ministère de l'Intérieur ; contre 2.700 en 2020.





