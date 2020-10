Trafic aérien : Hausse du nombre de passagers au mois de juillet

Le trafic aérien s’est illustré, au mois de juillet 2020, par l’augmentation du nombre de passagers (+225,9%) et des mouvements d’aéronefs (+41,4%) en rythme mensuel, déclare l’Asnd dans sa dernière publication « Repères statistiques ». En revanche, indique-t-elle dans la foulée, le fret a connu un repli de 4,9% par rapport au mois précédent. Selon ladite source, comparativement au mois de juillet 2019, le nombre de passagers (-81,0%), les mouvements d’aéronefs (-64,5%) et le fret (-30,9%) ont connu une chute qui serait liée à la pandémie.



En détails, la structure souligne que 1 000 mouvements d’aéronefs ont été enregistrés au Sénégal au mois de juillet dernier contre 707 le mois précédent soit une hausse de 41,4% en variation mensuelle. Par rapport à la même période de l’année 2019 où il y avait 2 818 mouvements d’aéronefs, il est noté une baisse de 64,5%.



Dans le même sillage, l’Ansd fait savoir qu’il y avait 46 623 passagers enregistrés pour l’usage de la voie aérienne au Sénégal contre 14 306 au mois de juin. Ceci représente une progression de 225,9% sur le nombre de passagers. Comparé au mois de juillet 2019 où le nombre de passagers avait atteint 245 633 soit une baisse de 81,0%.



Concernant le fret, l’agence confie que 2 379 tonnes de bagages ont été enregistrées au mois sous- revue contre 2 503 un mois auparavant, traduisant une chute de 4,9 % en variation mensuelle. Par rapport à la période correspondante de l’année 2019, il est enfin relevé un repli de 30,9% en passant de 3 441 tonnes à 2 379 tonnes.

