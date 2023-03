Trafic aérien au Sénégal : Hausse de la quantité de fret, du nombre de passagers et des mouvements d’aéronefs

En glissement annuel, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note que le nombre de passagers et les mouvements d’aéronefs ont connu des hausses respectives de 18,4% et de 2,4%. Par contre, le volume de fret a reculé de 8,8% au cours de cette période.



En 2022, le trafic aérien affiche globalement une bonne dynamique, se traduisant par une augmentation de l’effectif des passagers (+41,1%) et des mouvements d’aéronefs (+15,4%) par rapport à 2021. Il est toutefois limité par une contraction de la quantité de fret (-6,8%).



Bassirou MBAYE







Source : Le mouvement aérien dans les aéroports et aérodromes du Sénégal, au mois de décembre 2022, est marqué par un accroissement de la quantité de fret (+24,9%), du nombre de passagers (+9,9%) et des mouvements d'aéronefs (+9,5%) en variation mensuelle.

