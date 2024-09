Trafic aérien au Sénégal : Le nombre de passagers et des mouvements d’aéronefs hausse, le fret en baisse

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2024 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Le nombre de passagers en partance ou à destination du Sénégal par la voie aérienne a augmenté de 7,9% au mois de juin 2024 pour se situer à 247 748 contre 229 582 au mois de mai. Par rapport à la même période de l’année 2023 où le nombre de passagers était de 232 255, il est noté également une hausse de 6,7%.



Dans le même sillage, les mouvements d’aéronefs ont enregistré une progression de 5,5% en variation mensuelle. Ils sont passés de 2 183 au mois de mai à 2 304 au mois de juin. Par rapport à la période correspondante de l’année écoulée où le nombre de mouvements d’aéronefs était de 2 282, l’Ansd relève aussi une hausse de 1,0%.



Pour le fret, il a été enregistré 2 791 tonnes au mois de juin 2024 contre 3 322 le mois précédent soit une baisse de 16,0% en variation mensuelle. Comparée à la quantité enregistrée à la même période de l’année précédente (2 887 tonnes), l’Ansd constate, également une baisse de 3,3%.



Bassirou MBAYE







Source : Au mois de juin 2024, le trafic aérien au Sénégal se caractérise par une progression du nombre de passagers et des mouvements d’aéronefs en variation mensuelle. Cependant, la quantité de fret a chuté sur la même période, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).Source : https://www.lejecos.com/Trafic-aerien-au-Senegal-L...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook