Trafic d’ecstasy : arrestation de deux jeunes à Nord Foire

Les éléments du commissariat de police de Pikine ont mis aux arrêts deux trafiquants d’ecstasy. Il s’agit de Nd. Kh. Ndiaye, âgée de 23 ans et habitant à Yoff et de M. Touré, un jeune de 25 ans habitant à Rufisque.



Tout est parti d’un appel anonyme faisant état d’un trafic d’ecstasy sur l’axe Ouest-Foire-Bountou Pikine.



La jeune dame a, ainsi, donné rendez-vous à un client à la Patte d’Oie d’abord, puis à la station Shell de Nord Foire. Accompagnée de M. Touré qui tenait la marchandise, la fille n’a pu écouler le stock car interpellée par les limiers.



Ils ont été déférés au parquet pour trafic de drogue.











leSoleil.sn