Trafic d’êtres humains et prostitution: 10 Nigérianes arrêtées à Farafégny La police a arrêté et acheminé au parquet de Kédougou, 10 jeunes filles nigérianes qui s’adonnaient à la prostitution. Elles ont été appréhendées sur le site d’orpaillage de Farafégny, où elles exerçaient le plus vieux métier du monde.

Toutefois, elles ont déclaré être des victimes d’un large réseau de trafic d’êtres humains.

En effet, des personnes leur avaient promis de les convoyer en Europe et aux Etats-Unis, moyennant le paiement d’une certaine somme, avant de les acheminer au Mali.



De là-bas, elles ont été convoyées sur le site d’orpaillage de Farafégny, selon la RFM. Plusieurs d’entre elles ont toutefois réussi à prendre la fuite et sont activement recherchées par la police, selon la même source.

