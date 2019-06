Trafic d'or à Niokolo Koba :les maires et le journaliste de Sud Fm, bénéficient d’une liberté provisoire Du nouveau dans l’affaire du trafic d’or au parc Niokolokoba. En effet, les maires de Tomboronkoto et de Nénéfécha, de même que le journaliste de Sud Fm, ont bénéficié d’une liberté provisoire, à l’issue du réquisitoire du juge du tribunal de grande instance de Kédougou dans l'affaire de l'exploitation illégale d'or au Parc national de Niokolokoba, selon L’AS.

Toutefois, le procureur a requis trois ans de prison ferme contre les autres prévenus dont le conservateur du parc, son adjoint et le directeur régional des mines de Kédougou.

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, corruption et infraction au code des mines et de l'environnement.

Le délibéré est attendu le au 4 juillet prochain.



