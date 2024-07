Trafic de Cocaïne en passant par des boites de chocolat : Les pandores de Dakar démantèlent un réseau International La brigade de recherche de la gendarmerie nationale a barré la route à un réseau international de trafic de drogue dure qui évoluait entre la France et le Sénégal. Les hommes du commandant Ndiaye de la brigade de recherche de Dakar ont mis un terme aux agissements délictuels d'un réseau de trafiquants de drogue dure.

Selon le quotidien Tribune qui livre l’info, ces hors de la loi avaient muri un plan particulier pour passer entre les mailles des filets des forces de l'ordre. Ils utilisaient des boîtes de chocolat bourrées de drogue dure pour entretenir leur trafic international de drogue.



Mais les pandores ont eux aussi leur plan, ils ont exploité les renseignements à leur disposition pour mettre hors d'état de nuire le réseau. La marchandise prohibée étant destinée à un GP habitant les Parcelles, a été accueillie par un comité d'accueil de gendarmes qui ont fait ouvrir les boîtes de chocolat cocaïne et mis la main sur ce dernier.



Le journal rajoute que les convoyeurs sont également dans les filets. La gendarmerie de Faidherbe qui continue son enquête sur ce trafic International de drogue dure a déféré les mis en cause au parquet.



